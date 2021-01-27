Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,07 рубля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,02%, до отметки в 75,07 рубля, курс евро - на 0,22%, до 91,18 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск курс доллара находился на уровне 75,01 рубля (-0,11%), евро снижался до 91,17 рубля (-0,23%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным Мосбиржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,22% и достиг 3398,38 пункта, а индекс РТС - на 0,19%, до 1425,59 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3396,82 пункта (+0,18%), а индекс РТС замедлил рост до 0,17%, достигая 1425,41 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,7% - до $56,03 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,78% и торгуется на уровне $53,02 за баррель.