Иностранные перевозчики в случае штрафа в России будут обязаны оплатить его на границе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Иностранные перевозчики, не оплатившие штраф за нарушение ПДД на территории России, обязаны будут оплатить его на границе. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"Теперь если при въезде в РФ транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за административное правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием данного транспортного средства, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты указанного административного штрафа", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что иностранный перевозчик в течение трех часов с момента прибытия транспортного средства в пункт пропуска через государственную границу должен устранить имеющиеся нарушения или уплатить административный штраф, а противном случае принять меры по выезду транспортного средства с России.

"Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения, что возможность проверки неуплаченных административных штрафов по иностранному регистрационному знаку реализована в разделе сервиса "Проверка штрафов ГИБДД" официального сайта Госавтоинспекции", - заключили в ГИБДД.