{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Генсхема развития газовой отрасли РФ до 2035 года предусматривает цену нефти от $45 до $80

Внутренний спрос на газ составит по генсхеме от 290 до 550 млрд куб. м

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральная схема развития газовой отрасли России до 2035 года предусматривает сценарии, в которых разброс цен на нефть составит от $45 до $80 за баррель. Об этом сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ.

"Сценарные условия [подразумевают] разброс по ценам на нефть от нижнего до верхнего предела - от $45 до $80 за баррель. Это очень значительная вилка, которая позволяет нам видеть пограничные условия, чтобы определить меры, наши действия в том или ином сценарии", - отметил он.

Внутренний спрос на газ в РФ составит по генсхеме до 2035 года от 290 до 550 млрд куб. м, добыча может превысить 1 трлн куб. м.

Теги
Россия
На Хайнане начался 100-дневный отсчет до первой в Китае выставки потребительских товаров
Организаторами ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня
Читать полностью