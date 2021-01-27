"Сбер" присоединился к программе ООН "Принципы ответственной банковской деятельности"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Сбер" присоединился к международной программе ООН "Принципы ответственной банковской деятельности". Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"Сбер" присоединился к международной инициативе ООН в рамках программы по охране окружающей среды "Принципы ответственной банковской деятельности". Принципы нацелены привнести устойчивость в развитие банковской отрасли и увеличить ее вклад в достижение целей ООН по устойчивому развитию и рамочной конвенции по изменению климата", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что принципы устойчивого развития ООН нацелены на улучшение благосостояния и защиту планеты в целом. Среди ее целей - ликвидация нищеты и голода, качественное образование, гендерное равенство. В "Сбере" добавили, что для банка присоединение к программе ООН является важнейшей частью политики ESG (Environment, Social, Government) - политики выполнения принятых во всем мире критериев экологического, социального и государственного управления.

"Присоединение к инициативе накладывает на "Сбер" публичные обязательства перед мировым инвестиционным сообществом в части исполнения ESG-повестки. При этом участие в инициативе открывает доступ к инструментарию и экспертизе, которые помогут "Сберу" улучшить управление собственной ESG-повесткой в соответствии с глобальными трендами и усовершенствовать отчетность в области устойчивого развития", - цитируют в пресс-службе председателя правления банка Германа Грефа.

В сообщении подчеркивается, что ESG-повестка стала для "Сбера" сквозной в Стратегии-2023, которую банк представил осенью 2020 года.

"В рамках новой стратегии "Сбер" поставил себе задачу стать лидером повестки по устойчивому развитию и активным проводником изменений в этом направлении на российском и международном уровнях. Мы готовы стать надежным помощником и партнером в процессах перехода к более устойчивой модели развития и уверены, что дальнейший диалог по этой теме будет полезен для государства, представителей бизнеса и общества в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.