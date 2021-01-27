Верховный суд проверит законность блокировки мобильного приложения iHerb 29 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ 29 января проверит законность блокировки мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Кассационная жалоба назначена к рассмотрению на 11:00 мск 29 января", - сказали в суде.

В 2019 году Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить фирменное приложение площадки из магазинов приложений, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок, российское подразделение было открыто в РФ в конце 2019 года.