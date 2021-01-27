Кабмин поручил подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минтрансу подписать соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021-2023 годах.

Документ предполагает заключение контрактов take-or-pay на перевалку в портах РФ. В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

Россия и Белоруссия на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ. Ранее обсуждалось перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак оценивал возможный объем в 4-6 млн тонн.