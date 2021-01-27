Минэнерго намерено сохранить низкие цены на газ на внутреннем рынке до 2035 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проект генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 года, который был разработан Минэнерго, подразумевает сохранение конкурентоспособных, низких цен на газ на внутреннем рынке РФ. Об этом сказал директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов, выступая в Госдуме.

"Цены у нас достаточно конкурентоспособные внутри для российских потребителей. Мы должны удерживать. Задача - обеспечить такие решения именно на уровне генсхемы. Такие решения по разработке, по транспортировке и реализации, чтобы максимально обеспечить эффективный внутренний рынок, такая задача стоит", - заметил он.

Рубцов добавил, что в настоящее время Минэнерго также формирует концепцию монетизации запасов газа Восточной Сибири. "Здесь мы должны ставить интересы в первую очередь государства. Мы с этой позицией идем, активизируем ресурсную базу, смотрим разные варианты по транспортировке газа и возможности: как на экспорт, так и для внутреннего рынка, причем пока вне зависимости от того, чья это ресурсная база, чьи компании", - сказал он.