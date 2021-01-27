Кабмин продлил на 2021 год повышенный размер авансов по госконтрактам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее на 2021 год повышенный уровень авансирования госконтрактов. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства.

"Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2021 году в качестве аванса до 50% от цены контракта", - сообщили в пресс-службе, отметив, что подобная мера поддержки бизнеса действовала в 2020 году. До начала пандемии размер аванса по госконтрактам ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.

В пресс-службе подчеркнули, что повышенное авансирование распространяется на госконтракты, финансируемые как из федерального, так и из региональных бюджетов. "Постановление также уточняет правила применения казначейского сопровождения при уплате авансовых платежей по государственным контрактам. Эта процедура применяется, когда необходим особый контроль за бюджетными расходами", - говорится в сообщении кабмина.

Как отметили в правительстве, постановление даст предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам и поможет им быстрее преодолеть экономические сложности, связанные с распространением коронавируса.