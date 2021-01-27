Кабмин выдвинул в набсовет Сбербанка Силуанова, Чернышенко, Орешкина и Игнатьева

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кабмин выдвинул в качестве кандидатов в наблюдательный совет Сберанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, бывшего председателя Банка России Сергея Игнатьева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.

В сентябре 2020 года акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета кредитной организации. В него вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

В новый список правительства замминистра финансов РФ Колычев не вошел.