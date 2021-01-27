Bloomberg: ByteDance увеличила выручку вдвое в 2020 году, несмотря на давление Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. ByteDance удалось увеличить свою выручку более чем вдвое, до почти $35 млрд в 2020 году, несмотря на попытки прежней администрации США республиканца Дональда Трампа вынудить эту китайскую компанию продать свои американские активы. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, ссылающееся на собственный источник.

По его данным, только операционная выручка ByteDance увеличилась с менее $4 млрд в 2019 году до около $7 млрд в 2020 году. Bloomberg связывает успех компании с ростом популярности во всем мире ее социальной сети TikTok, запущенной в КНР в 2016 году под названием Douyin. По данным агентства, ByteDance в настоящий момент рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) соцсети на бирже Гонконга. Стоимость компании оценивается в около $180 млрд.

Согласно публикации, в настоящий момент нет уверенности в том, каким образом новая американская администрация демократа Джозефа Байдена поступит с сегментом TikTok в США и пойдет ли она по стопам администрации Трампа. Bloomberg считает возможным вариант сохранения за ByteDance полных или мажоритарных прав владения американским сегментом соцсети. Для этого китайской стороне придется продемонстрировать высокую степень защиты персональных данных американских пользователей TikTok.

Ранее власти США планировали с 12 ноября прошлого года ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если китайская сторона откажется от продажи. Однако вашингтонская администрация предоставила ByteDance отсрочку на 15 дней - до 27 ноября того же года. Позднее отсрочка была продлена на неделю - до 4 декабря.

14 августа прошлого года Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.