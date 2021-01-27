В нескольких регионах прокуратура смогла добиться снижения цен на продукты

"Мерами прокурорского реагирования во многих регионах удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост. Проведены проверки в сфере ценообразования на сахар-песок и подсолнечное масло после заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом России, Минсельхозом России и субъектами торговой деятельности соглашений о снижении и поддержании цен на перечисленные товары", - сообщили в надзорном ведомстве.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура смогла добиться снижения необоснованно завышенных цен на продукты в нескольких регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как в России борются с ростом цен на продукты

Генпрокуратура еженедельно получает из Росстата сведения об оценке индекса потребительских цен. В Вологодской области, в частности, в связи с завышением розничной цены за килограмм сахара (66,99 рублей вместо установленных соглашением 46 рублей) директору продовольственного магазина внесено представление. В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, после предостережения прокурора снизила цены на 6 процентов.

Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлены предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах.

В ходе проверок исполнения требований законодательства при поставке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок на продовольственные товары (Республика Алтай, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы). По предложению прокуратуры в Камчатском крае разработан план мероприятий по стабилизации и снижению цен на социально значимые продовольственные товары. В Ямало-Ненецком автономном округе - скорректирован подлежащий мониторингу ассортиментный перечень отдельных видов такой продукции.