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Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

В справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным
© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты российского предпринимателя и главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице во "ВКонтакте".

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании, в справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается из целей безопасности.

"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии", - приводятся в сообщении слова Пригожина.

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