Минздраву выделили около 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минздраву РФ выделяется почти 2,7 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для обеспечения более 300 тыс. амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 699 999,8 тыс. рублей на представление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконур в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, <...> имея в виду обеспечение лекарственными препаратами <...> не менее 301 146 пациентов", - говорится в документе.

Отмечается также, что Минздрав должен обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов РФ и Байконура средств не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения. Кроме того, министерство должно вести контроль за целевым и эффективным использованием средств.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.