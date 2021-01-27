Число сотрудников в сфере торговли увеличилось в Подмосковье почти на 5%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество сотрудников, работающих в сфере торговли в Московской области, по итогу 2020 года увеличилось почти на 5%. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"Несмотря на то, что в прошлом году нас всех настигла эпидемия ковида, некоторыми цифрами и достижениями Московской области мы можем гордиться. На 4,8% увеличилось количество работников в сфере торговли", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что средняя заработная плата работников сферы торговли по итогу 2020 года составила 52 483 рубля.

По данным презентации к выступлению Воскресенского, общая численность работников торговли превышает 414 тыс. человек.

Воскресенский также отметил, что по итогу прошлого года 28 млрд рублей поступило в бюджет региона от уплаты акцизов.