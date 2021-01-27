Finnair подтвердила начало полетов в Санкт-Петербург с 29 января

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair подтверждает, что с 29 января вновь начнет выполнять рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"У нас есть необходимые разрешения на выполнение полетов в Санкт-Петербург и обратно. Рейсы начнутся в пятницу, 29 января", - сказали там. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям.

В понедельник в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Между тем, как сообщило ТАСС финское МВД, россияне пока не смогут свободно приезжать в Финляндию. Ограничения для туристических поездок по решению финского правительства продлятся как минимум до 25 февраля.

В конце января полеты между Финляндией и Россией возобновляет также российская авиакомпания "Аэрофлот".

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.