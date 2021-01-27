Греф заявил, что Сбербанк чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сбербанк чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам. Об этом заявил глава банка Герман Греф на заседании в Совете Федерации.

"На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы, мы на 97% защищаем наших граждан от хакеров, даже когда граждане сами делают перевод в пользу мошенников, не зная об этом", - сказал он.