ЦБ зафиксировал в ноябре увеличение спроса россиян на наличную валюту на 13%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк России фиксирует продолжение увеличения спроса россиян на наличную иностранную валюту. Так, в ноябре 2020 года совокупный спрос граждан на валюту достиг 4,4 млрд в долларовом эквиваленте, что на 13% больше по сравнению с предыдущим месяцем, следует их материалов ЦБ.

"В ноябре 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с октябрем увеличился на 13% и составил $4,4 млрд. Его объем был меньше, чем в ноябре 2018 года, на 23%, но больше, чем в ноябре 2019 года, на 12%", - указано в материалах.

При этом спрос населения в ноябре на доллары США по сравнению с октябрем вырос на 15%, на европейскую валюту - на 9%, составив соответственно 3,2 и 1,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Доля долларов в структуре совокупного спроса возросла до 72% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 27 до 26%.

Вместе с этим регулятор отмечает сокращение объема продаж валюты населением. "В ноябре 2020 года населением было продано уполномоченным банкам $0,8 млрд наличной иностранной валюты, что на 12% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 12%, европейской валюты - на 11%", - говорится в документе.

На фоне растущего спроста уполномоченные банки увеличили объем ввоза наличной валюты на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, одновременно сократив ее вывоз.