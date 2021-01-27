Продукты под брендом "Сделано в Подмосковье" могут появиться в магазинах области к осени

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают запустить проект по реализации продукции под брендом "Сделано в Подмосковье" в магазинах области к осени текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"Мы проанализировали лучшие практики в субъектах Федерации по этой тематике. В частности 3 февраля группа сотрудников Минсельхоза вместе со мной вылетает в Башкортостан, у которых с 2017 года уже реализуется подобный проект. Соответственно, философия проекта состоит в том, что мы определим группу производителей товаров Московской области и зададим им определенные правила игры, а именно: товар должен быть произведен на территории Московской области из сырья, произведенного в Московской области, товар должен соответствовать критериям качества и безопасности, а именно - не содержать особого опасных и фальсифицирующих веществ. <...> Я думаю, что корректно говорить об этом (о появлении товаров под брендом на полках региона - прим. ТАСС) к осени", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в первую очередь на полках магазинов под региональным брендом появятся продукты питания, на следующем этапе развития проекта в программу планируется включить непродовольственные товары.

Воскресенский пояснил, что проект планируется презентовать на гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир", который традиционно проводится в регионе летом.