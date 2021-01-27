Nissan намерен к 2030-м годам оснастить электродвигателями продукцию на ключевых рынках

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan планирует к началу 2030-х годов оснастить электродвигателями свою продукцию, продаваемую на ключевых рынках. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте компании.

"Достигнув к началу 2030-х годов оснащения электродвигателями всех новых транспортных средств на ключевых рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа, Nissan станет одним из лидеров в развитии применения технологий электромобилей", - подчеркивается в заявлении автопроизводителя.

Nissan сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. Также в 2021 году должно начаться серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке.