Минприроды РФ поддерживает замену на другие меры экоэкспертизы добычных проектов в Арктике

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минприроды РФ поддерживает замену недавно введенной обязательной пообъектной государственной экологической экспертизы добычных проектов в Арктике на другие процедуры и дополнительные меры по охране окружающей среды. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов на совещании о проведении экологической экспертизы с крупными компаниями-недропользователями.

"С учетом предложений полагаю возможным исключить проектную документацию в отношении строительства и реконструкции буровых скважин в Арктике с учетом замены данного инструмента согласительным процедурами и реализацией дополнительных мер по охране окружающей среды", - сказал министр.

В частности, в проектную документацию на геологическое изучение недр в разделе "Мероприятия по охране окружающей среды" должны быть введены критерии и показатели допустимого воздействия на окружающую среду. Планируется, что документацию при этом будет проверять Росприроднадзор на соответствие требованиям природоохранного законодательства на этапах согласования и экспертизы согласно положениям закона "О недрах".

Кроме того, отрасли предстоит провести инвентаризацию законсервированных и ликвидированных поисковых и разведочных скважин, которых накопилось более 150 тысяч по всей стране, а дальнейшем осуществлять учет и отчетность буровых работ и поисковых скважин в рамках реестра объектов, оказывающих негативное воздействие.

В августе 2020 года вступил в силу федеральный закон № 194 "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", который установил, что все проекты строящихся и реконструируемых объектов в Арктике должны проходить государственную экологическую экспертизу. Осенью прошлого года из-под действия требования было предложено исключить социальные объекты в границах населенных пунктов в Арктике. Перечь таких объектов должно определить правительство РФ.

Недропользователи также предложили вывести из требований экологической экспертизы проектную документацию буровых скважин. "Я понимаю, что вы зажаты сроками, определенными лицензиями на пользование недрами, сезонностью проведения работ. А обязательность экологической экспертизы потребует дополнительного времени - минимум четырех месяцев", - отметил глава Минприроды в ходе совещания. Козлов напомнил, что на неарктических территориях проектная документация отдельных скважин исключена из объектов экологической экспертизы федерального уровня, а сама экспертиза проводится по отношению к объекту обустройства месторождения в целом.