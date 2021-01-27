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Госдума приняла закон о продлении перехода с ЕНВД на "упрощенку" до 31 марта

Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы не превысили 112,5 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, согласно которой возможность перехода предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) продлевается до 31 марта 2021 года. Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников.

Инициированная группой депутатов Госдумы поправка в Налоговый кодекс дает возможность предпринимателям перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения до 31 марта 2021 года. С 1 января 2021 года была отменена система налогообложения в виде ЕНВД, при этом организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения, пояснил ранее на заседании комитета по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров.

Как указывал Макаров, основная масса предпринимателей уже заявила о переходе, и суть поправки - перейти на УСН до 31 марта, причем поправка касается именно перехода на "упрощенку", а не на иные режимы налогообложения вместо ЕНВД, потому что сделать это задним числом затруднительно.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил на заседании комитета, что правительство поддерживает поправку.

Согласно закону, организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие установленным требованиям, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.

Согласно законодательству, заявление на переход с ЕНВД на иной режим налогообложения предприниматели должны были подать до конца 2020 года. В январе ФНС сообщила о продлении срока подачи уведомления о переходе на упрощенную систему до 1 февраля.

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