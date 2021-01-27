Госдума разрешила ФАС ускорять возбуждение дел о конкуренции на UEFA Евро 2020

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий антимонопольному органу возбуждать дела по недобросовестной конкуренции при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020 в короткие сроки. Документ был инициирован правительством РФ.

Перечень действий, подпадающих под определение недобросовестной конкуренции, включает любые виды маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление об UEFA и (или) мероприятиях UEFA Евро 2020 посредством использования символики UEFA Евро 2020 и иным образом (без разрешения UEFA), а также введение в заблуждение, в том числе посредством создания ложного представления о причастности производителя товара и (или) рекламодателя к UEFA или мероприятиям UEFA Евро 2020 в качестве спонсора, партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, официального поставщика товаров, работ, услуг либо в любом ином качестве.

По общему правилу принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о недобросовестной конкуренции не допускается без предварительного вынесения соответствующего предупреждения хозяйствующему субъекту и до завершения срока его выполнения.

"С учетом скоротечности мероприятий UEFA Евро 2020 необходимость выдачи антимонопольным органом предупреждений лицам, допускающим действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией в связи с проведением мероприятий UEFA Евро 2020, и обязательность соблюдения срока выполнения таких предупреждений фактически позволяют указанным лицам уйти от административной ответственности, при этом получив экономическую выгоду от своих действий, признаваемых недобросовестной конкуренцией", - говорится в пояснительной записке.

Аналогичная норма действовала в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года до 15 августа 2018 года включительно, что позволило надлежащим образом исполнить правительственные гарантии перед FIFA и минимизировать количество нарушений антимонопольного законодательства, связанных с проведением указанного чемпионата мира, указывают в правительстве.

Одновременно устанавливается временный характер норм закона (до 31 декабря 2021 года включительно).