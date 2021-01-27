Объем онлайн-торговли в Подмосковье по итогам 2020 года вырос на 30%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем интернет-торговли в Московской области по итогам 2020 года увеличился почти на 30%. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

"По предварительным данным, за 2020 год интернет-торговля увеличилась практически на 30%: 6,1% мы имели в начале 2020 года, на конец года мы имеем 9%", - сказал Воскресенский.

По его мнению, в текущем году интернет-торговля продолжит интенсивно развиваться. По прогнозу региональных властей, прирост доли интернет-торговли по итогам 2021 года составит не менее 30%.