Путин после выступления на Давосе ответит на вопросы глав крупнейших мировых компаний

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду после онлайн-выступления на "давосской неделе" пообщается по видеосвязи с представителями международного бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин [после своего выступления в режиме видеоконференции на Давосе] ответит на несколько вопросов модератора сессии, на этом завершится открытая, публичная часть, которая будет транслироваться. Затем последует технический перерыв минут пять, и Путин, также по видеосвязи, примет участие во встрече с руководителями крупнейших международных компаний", - рассказал Песков.

По его словам, бизнесмены смогут задать свои вопросы российскому лидеру и получить на них ответы. "Повестка дня - свободная", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Участие Путина в онлайн-мероприятии "Давосская повестка дня", согласно графику, должно начаться в 14:00 мск.

Как сообщил Песков, на вечер у президента РФ запланирована пара рабочих встреч в Кремле.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики состоится в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая, а на январь было запланировано в онлайн-формате провести традиционную "давосскую неделю". Всего в рамках стартовавшего в понедельник пятидневного мероприятия должно состояться выступление около двух десятков лидеров государств.