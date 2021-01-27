Минсельхоз призвал производителей избегать необоснованных скачков цен на молочные продукты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ призвал производителей избегать необоснованных скачков цен на молоко и продукты его переработки.

"Наша совместная задача - избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты его переработки. Это должно оставаться нашим общим приоритетом в работе", - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

По его мнению, работа на внутреннем рынке должна оставаться первоочередной задачей отрасли. Министр напомнил, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами в России должна составлять не менее 90%. По итогам 2020 года этот показатель достигнет 84,1%.

Министр также подчеркнул, что в целях стимулирования производства молока и молочной продукции производители имеют доступ к самому широкому набору инструментов поддержки, включая субсидии, льготное кредитование, возмещение части капитальных затрат и гранты. Он напомнил, что в 2020 году на господдержку в данной сфере было направлено 28,3 млрд рублей. "В текущем году будут сохранены все существующие меры поддержки, направленные на развитие молочной отрасли", - сказал он.

Более того, по его словам, для дополнительной поддержки животноводческих предприятий и переработчиков расширено направление для целевого использования льготных краткосрочных кредитов. Так, с 2021 года их можно будет использовать и для закупки зерна, шротов, премиксов и аминокислот на кормовые цели.

О возмещении части затрат

Патрушев отметил, что Минсельхоз выступает за сохранение механизма возмещения части прямых затрат (так называемый механизм капексов) на реализацию проектов в молочной отрасли.

"Я заверяю, что от себя мы приложим все необходимые усилия, чтобы и дальше распространить такую меру поддержки, как капексы. Это возможность в кратчайшие сроки исполнить те цифры, которые заложены в Доктрине продовольственной безопасности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что министерство сельского хозяйства всегда было настроено на то, чтобы помогать своим резидентам, в том числе молочной отрасли, для скорейшего его развития и для возможности улучшения финансово-экономического состояния наших производителей. "Капексы - это та история, которая всегда нами поддерживалась, но при этом вызывала вопросы у наших коллег по финансовому блоку. Для вас не секрет, что они считают, что есть значительно более эффективные механизмы поддержки других направлений бизнеса, и по капексам мы ежегодно сталкиваемся с очень серьезным обсуждением этого инструмента на площадке правительства", - пояснил он.

Патрушев также обратил внимание на то, что на сегодняшний день на капексы (капитальные расходы - прим. ТАСС) на молочную отрасль заложено всего 90 млн рублей, но традиционно представители Минсельхоза в конце года, имея неизрасходованные остатки, пытались эту строку пополнить и дать возможность провести соответствующий отбор по проектам для того, чтобы возместить вам часть затрат. "Я говорил о том, что в этом году мы постараемся, приложим все усилия для того, чтобы такой отбор состоялся. Я думаю, что вы в этом заинтересованы и, конечно же, мы сможем решить этот вопрос на уровне правительства и согласовать с финансово-экономическим блоком", - сказал министр, обращаясь к представителям молочной отрасли.

При этом он добавил, что бизнесу стоит работать таким образом, чтобы была возможность воспользоваться другими инструментами господдержки, в том числе льготными инвестиционными и короткими кредитами.

Производство в 2021 году

Минсельхоз ожидает роста производства молочной продукции в России в 2021 году на 1,9% по сравнению с показателем 2020 года, до 32,6 млн т., сообщил Патрушев.

"Очень надеемся, что в текущем году увеличение производства молока тоже будем наблюдать. Ожидаем, что цифра составит не менее 32,6 млн т. У отрасли, на наш взгляд, есть все возможности", - сказал он.

Министр напомнил, что в прошлом году объем производства молока в России превысил 32 млн т, что на 855 тыс. т больше показателя 2019 г. "Это для нас лучший результат за последние десять лет. Средний надой в сельхозорганизациях увеличился до 6 тыс. 600 кг на одну корову, что тоже рекорд, раньше таких показателей мы не достигали", - отметил Патрушев.

По его мнению, рост производства в молочной отрасли в первую очередь необходимо обеспечить за счет создания высокоэффективной кормовой базы и сбалансированности кормового рациона. "Рост также невозможен без внедрения инновационных технологий и, конечно, более активного использования генетического потенциала молочного стада", - считает министр. Он напомнил, что Минсельхоз совместно с Минобрнауки разрабатывает подпрограмму по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород. Министр рассчитывает, что в текущем году она будет утверждена.

Итоги 2020 года

Патрушев отметил, что в 2020 году в России наблюдался рост производства мороженого, сыров, творога, сливочного масла. При этом на уровне 2019 года сохраняются показатели по позициям кисломолочных продуктов и сухого молока. "Рассчитываем, что 2021 год также продемонстрирует достойные показатели", - сказал он. Министр добавил, что достижение таких показателей позволяет развивать экспортный потенциал агропромышленного комплекса.

Так, в прошлом году экспортная торговля молочной продукцией превысила 300 млн долларов, это на 12% выше, чем годом ранее. "Активнее всего растут поставки сыров, творога, сливочного масла и молочной сыворотки", - пояснил министр.

По его словам, традиционными рынками сбыта молочной продукции для России остаются Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, однако Минсельхоз продолжает активную работу по открытию новых рынков. Так, в прошлом году были открыты для поставок молочной продукции рынки Японии, Вьетнама, Саудовской Аравии, а также открылись поставки сухого молока в Китай, добавил глава Минсельхоза.