Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% в РФ при инфляции в 4,9%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость коммунальных услуг для населения увеличилась в 2020 году в РФ в среднем на 3,1% при инфляции по итогам года 4,9%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"По итогам 2020 года размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации увеличился на 3,1% и, таким образом, не превыcил 4%, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года", - отмечают в ФАС.

"В регуляторике и контрольно-надзорной деятельности ФАС России придерживается системы тарифообразования по принципу "инфляция минус", которая позволяет не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции", - сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

В ФАС указывают, что инфляция и иные экономические сложности, с которыми столкнулась страна в период пандемии, еще более усложнили задачу соблюдения этого принципа и обеспечения стабильности этой сферы. По оценке ведомства, усилия, приложенные антимонопольным органом, позволили добиться этой цели и при этом не усугублять и без того сложную для граждан ситуацию.

"Для антимонопольной службы было принципиально важно обеспечить неукоснительную реализацию этого принципа в непростой для всех граждан страны период пандемии. Работа службы в этом направлении продолжится и в 2021 году", - подчеркнул Королев.

ФАС России ежемесячно проводит мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам страны, а также порядка их утверждения в муниципалитетах. Отмечается, что по итогам 2020 года антимонопольный орган не обнаружил нарушений при определении их размеров.