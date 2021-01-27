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Россия может нарастить поставки газа по "Северному" и "Турецкому" потокам к 2035 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия планирует увеличить экспорт газа в страны Европы по "Северному" и "Турецкому" потокам к 2035 году для снижения политической напряженности, связанной с транзитом газа по территории третьих стран. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 году, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Для снижения политических рисков, связанных с транзитом газа по территории третьих стран, предполагается дальнейшее увеличение поставок по системе газопроводов "Северный поток" путем ее расширения (проект "Северный поток - 2"). Также предусматривается расширение поставок газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток", - отмечается в документе.

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