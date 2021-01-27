Украина ввела санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Правительство Украины ввело санкции на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - сообщил депутат. Он опубликовал копию приложения, в котором значатся 13 компаний с регистрацией в РФ.