Власти Москвы ожидают роста оборота общепита на 6% в первые недели снятия ограничений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что оборот отрасли общественного питания вырастет примерно на 6% после снятия ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Последние недели мы наблюдали рост спроса на услуги кафе и ресторанов - на фоне устойчивой тенденции к снижению числа заражений коронавирусной инфекцией москвичи стали чаще посещать предприятия общественного питания. После снятия ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время можно ожидать продолжения этой тенденции. Предполагаемое увеличение среднесуточного оборота отрасли в первые недели после снятия ограничений оценивается на уровне около 6%, а по итогам февраля можно ожидать восстановления до средних показателей июля - сентября 2020 года: среднесуточный оборот за этот период составил 850 млн рублей", - сказал Ефимов.

Он отметил, что для отрасли в целом характерны высокие восстановительные темпы роста в ответ на снятие ограничений и стабилизацию эпидемиологической обстановки. Так, после возобновления стабильного режима работы заведений общепита летом 2020 года (летние веранды были открыты для посещения с 16 июня, внутренние залы - 24 июня) прирост оборота к предыдущему месяцу составил 87,6% в июле и 12,4% в августе.

По словам заместителя мэра, сейчас показатели отрасли восстановились на 74% от предкризисного уровня прошлого года, а суммарный оборот предприятий общественного питания за период с 1 по 24 января 2021 года составляет 18 млрд рублей.

Эксперты о послаблении ограничений

Как отметил председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам, генеральный директор АЦ "БизнесДром" Павел Самиев, очень хорошо, что московские власти быстро реагируют на ситуацию с пандемией.

"В частности, когда мы наблюдали рост распространения вируса, властями были оперативно приняты меры, которые позволили его сдержать. Так и сейчас после наступления стабильного улучшения ситуации немедленно было принято решение по снятию ряда ограничений, в том числе возврата к стандартному режиму работы, отмены обязательного требования удаленной работы, а также ряд других мер, позволяющих бизнесу вернуться к привычному образу жизни", - сказал Самиев.

По его словам, пандемия сыграла значительную роль в режиме работы практически всех организаций. Часть компаний оценила преимущества удаленки и по желанию сотрудников сохранит такой формат работы в силу удобства и отработанности этого механизма, но сам факт возможности бизнеса вернуться в привычный режим и действовать на свое усмотрение является большим преимуществом. Поэтому столичные предприниматели, и в частности сектор МСП, приветствуют оперативность такого решения мэра Москвы, отметил Самиев.

"Немаловажно, что для московского бизнеса гораздо быстрее принимаются те меры, которые важны в условиях пандемии. По сравнению с крупнейшими мегаполисами мира российская столица очень своевременно принимает решения по режиму особых условий работы в текущих условиях", - добавил эксперт.