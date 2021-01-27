Капзатраты в газовую отрасль России до 2035 года оценивают до 40,6 трлн рублей с НДС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Общая потребность в капитальных вложениях на развитие газовой отрасли РФ с 2021 г. по 2035 г. оценивается в диапазоне от 27,9 трлн руб. до 40,6 трлн руб. При этом основной объем инвестиций будет освоен до 2025 г., говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 г., имеющемся в распоряжении ТАСС.

При пессимистичном сценарии потребность в капзатратах в 2021-2035 гг. составит 27,9 трлн руб., при реализации базового сценария - 32,2 трлн руб., оптимистичного - 40,6 трлн руб.

"Наибольшая потребность в капитальных вложениях для всех сценариев прогнозируется в период 2021-2025 гг.", - отмечается в документе. Основной объем капвложений (38-42% от общего объема) придется на добычу газа и конденсата, еще 19-23% буде направлено на развитие магистрального транспорта газа.