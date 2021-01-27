"Газпром" разместил облигации на $2 млрд

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром" разместил шестой выпуск облигаций на общую сумму $2 млрд со ставкой 2,95% годовых. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", размещенном на Лондонской фондовой бирже.

"27 января 2021 года "Газпром" разместил шестую серию облигаций на общую сумму $2 млрд. Эмиссия была осуществлена компанией Gaz Finance (входит в "Газпром" - прим. ТАСС), в рамках программы размещения облигаций под 2,95% годовых и с датой погашения 27 января 2029 года", - следует из сообщения.

В качестве букраннеров эмиссии выступали GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.

В конце декабря прошлого года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу сообщил, что программа внешних заимствований холдинга на 2021 год предусмотрена в размере более 510 млрд рублей. На основе прогнозов денежных потоков величина чистого долга группы в 2021 году сохранится примерно на уровне предыдущего года, но существенный рост EBITDA обеспечит снижение показателя чистый долг/EBITDA до комфортного уровня около отметки 2 на конец 2021 года.

В январе этого года сообщалось, что совет директоров холдинга согласовал возможное размещение евробондов в 2021 году на сумму не более €6 млрд или в иной валюте в эквиваленте. Займы могут быть привлечены как путем размещения бумаг одним траншем, так и нескольких. Срок обращения долговых бумаг должен быть не менее трех лет.