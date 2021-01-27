В Кабардино-Балкарии в 2020 году промышленное производство увеличилось на 11%

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Промышленное производство в Кабардино-Балкарии по итогам 2020 года выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

"Промышленное производство в Кабардино-Балкарии (основной показатель, характеризующий динамику промышленного производства) за двенадцать месяцев 2020 года составило 111% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В формировании индекса промышленного производства в республике основное влияние оказывают обрабатывающие производства", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, весомый вклад в достижение данных показателей внесли такие промышленные предприятия республики, как: АО "Терекалмаз", ООО "НПП Сигма", ПАО "Телемеханика", ООО "Севкаврентген-Д" АО "Нальчикский завод полупроводниковых приборов", ООО "Нальчикские дорожно-строительные материалы", ООО "Дорремстрой-1".

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на наличие некоторых производств, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, промышленность развивается динамично. Тенденция развития отрасли связана с увеличением выпуска продукции, вводом новых и модернизацией действующих производств, пояснили в пресс-службе.

Промышленное производство в Кабардино-Балкарии за шесть месяцев 2020 года выросло почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.