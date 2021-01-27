Дума одобрила усиление штрафов за нарушение техники безопасности при эксплуатации трактора

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении административных штрафов за нарушение правил безопасности при эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях установлено, что штраф для граждан составляет от 100 до 300 рублей. Кроме того, нарушение правил, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, может повлечь лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Штрафы для должностных лиц составляют от 500 до тысячи рублей.

Законопроектом предлагается установить, что штрафы для граждан составляют от 500 до тысячи рублей, а для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Норма о лишении прав при этом сохраняется.