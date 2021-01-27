Агентство развития Мончегорска намерено привлечь около 100 млн рублей инвестиций за год

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Агентство развития Мончегорска (АРМ), созданное компанией "Норникель" в Мурманской области, планирует в 2021 году привлечь около 100 млн рублей в качестве инвестиций для реализации бизнес-проектов на территории города. Об этом в среду сообщил на онлайн-презентации агентства заместитель директора АРМ по направлению "Бизнес и инвестиции" Александр Поленков.

"В рамках стратегической сессии мы отберем бизнес-идеи среди предпринимателей, где ключевое условие - реализация этой идеи на территории города, затем сформируем проектные команды и обучим их подавать заявки на получение финансовой поддержки в институты развития ВЭБ и Корпорации развития МСП. В результате мы получим готовую проектную команду, опыт подачи заявок и привлечение инвестиций в бизнес-проекты, реализуемые в городе Мончегорске, примерно на 100 млн рублей", - сказал Поленков.

Он добавил, что бизнес-тренинги начнутся в марте, а в течение года будут реализованы еще несколько проектов: ярмарка франшиз и Центр франчайзинга, молодежный стартап и Академия АРМ - это комплекс образовательных программ для предпринимателей и жителей города с мастер-классами и лекциями от ведущих тренеров и экспертов-практиков России. Среди других направлений деятельности АРМ заявлены: туризм, городская среда и социально-культурная сфера, в течение года планируется провести интенсивный обучающий курс по ландшафтному дизайну, создать бренд Мончегорска, разработать стратегический мастер-план развития города.

"Ключевым проектом станет мастер-план - это стратегическое планирование будущего развития города Мончегорска. При его разработке основными векторами станет создание условий для развития местной экономики и занятости населения, развитие современной инфраструктуры и городской среды, повышение энергоэффективности жилья и экологического благополучия населения. В основу мастер-плана будут заложены мнения всех заинтересованных сторон, и в первую очередь местного населения", - сообщила директор АРМ Анна Федорова.

Старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью "Норникеля" Лариса Зелькова отметила, что создание Агентства по образу уже действующего в Норильске обеспечит вовлеченность в развитие города каждого жителя.