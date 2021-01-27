S7 в 2021 году откроет рейсы из Новосибирска в Геленджик и Калининград

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в 2021 году откроет авиарейсы из Новосибирска в Геленджик и Калининград. Об этом сообщил на заседании коллегии министерства транспорта Новосибирской области генеральный представитель авиакомпании S7 в Средней Азии и аэропорту Толмачево Евгений Чернышев.

Ранее сообщалось о запуске рейса S7 из Новосибирска в Махачкалу. По информации на сайте аэропорта, рейс будет действовать в расписании по 25 марта, время в пути составит 3 часа 50 минут.

"На 2021 год основные наши планы, конечно, касаются внутрироссийских перевозок. Мы открываем новые направления по трем маршрутам: Новосибирск - Махачкала, Новосибирск - Геленджик и Новосибирск - Калининград", - сказал Чернышев. В пресс-службе новосибирского аэропорта ТАСС уточнили, что в постсоветское время рейсов по данным направлениям не было.

При этом Чернышев выразил обеспокоенность тем, что сокращается доля федерального субсидирования внутрироссийских авиарейсов. Часть этой нагрузки ложится на областные бюджеты. Так, по итогам 2020 года у S7 нет ни одного субсидируемого маршрута без участия региональных средств. "Мы уже были вынуждены отменить так называемые труднодоступные маршруты, которые субсидируются из федерального бюджета: Новосибирск - Томск, Новосибирск - Ханты-Мансийск. Существенно проредили полеты в Горно-Алтайск", - добавил он.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 4,6 млн человек, снизившись почти на треть по сравнению с 2019 годом.