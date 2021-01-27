Госдума одобрила введение инвестиционных деклараций при строительстве в морских портах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает инвесторов, занимающихся строительством на территории морских портов, предоставлять инвестиционные декларации и заключать соглашения, чтобы гарантировать реализацию проектов.

Как отметил на заседании Госдумы статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, "в последнее время в морских портах увеличилось число инвестиционных проектов, реализация которых приостановлена инвестором на неопределенный срок". "В то же время земельные участки, предоставленные инвесторам именно для этих целей, не используются", - констатировал он.

При этом сейчас законодательством не предусмотрен правовой механизм, закрепляющий обязанность инвесторов по созданию объекта инфраструктуры морского порта, а также финансирование в установленные сроки и в заранее определенном объеме.

"В связи с этим законопроектом предлагается ввести обязанность предоставления частным инвестором при инициации нового проекта инвестиционной декларации", - пояснил замминистра. Кроме того, после согласования такой декларации будет заключаться инвестиционное соглашение между инвестором, Росморречфлотом и администрацией субъекта РФ, на территории которого планируется реализация объекта.

"Предметом предлагается признать обязательство по реализации проекта в запланированных параметрах и гарантии их выполнения", - добавил Зверев.