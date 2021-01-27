Госдума уточнила в I чтении полномочия ЦБ в отношении кредитных рейтинговых агентств

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Банк России компетенцией устанавливать в своем нормативном акте дополнительные требования к методологии кредитного рейтингового агентства. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас законодательство регулирует содержание методологий, применяемых кредитными рейтинговыми агентствами. Эти положения в настоящее время актуальны и соответствуют лучшим зарубежным практикам в регулировании деятельности кредитных рейтинговых агентств, говорится в пояснительной записке.

"Вместе с тем данные положения сформулированы декларативно, в виде принципов, а не в виде регламентированных требований, что затрудняет их практическое применение. В связи с этим в законопроекте предлагается закрепить полномочие Банка России устанавливать в своем нормативном акте дополнительные требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств", - отмечают в кабмине. При этом в пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на уточнение содержания уже существующих норм законодательства, и "сфера их применения не будет расширена".

"Ожидается, что наличие таких дополнительных требований среди прочего позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для кредитных рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля за методологиями", - полагают в кабмине.

Также в целях реализации возможности проведения Банком России оценки соответствия методологий кредитных рейтинговых агентств установленным законодательством требованиям предусматривается полномочие ЦБ РФ установить в своем нормативном акте порядок проведения такой оценки, включая порядок взаимодействия регулятора с кредитными рейтинговыми агентствами в ходе ее проведения.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект. При этом комитету "представляется целесообразным предусмотреть в законопроекте положения, конкретизирующие порядок оценки Банком России методологии кредитных рейтинговых агентств, в частности, предусмотрев критерии, на основании которых Банком России будет проводиться указанная оценка", говорится в заключении комитета.