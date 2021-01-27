Путин назвал преодоление бедности в России самым главным направлением работы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Преодоление бедности в РФ является самым главным направлением работы, в этой сфере страна продвинулась вперед за последние десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении по видеосвязи на "давосской неделе".

Он отметил, что последние 40 лет были "сверхуспешными" для мировой экономики, в результате роста которой более 1 млрд человек на планете вышли из бедности. Глава российского государства сослался на оценки Всемирного банка, согласно которым, например, в Китае число людей с доходами ниже $5,5 на человека в сутки по паритету покупательной способности снизилось с 1,1 млрд в 1990 году до менее 300 млн в последние годы, а в России - "с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время".

"И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране, по самому главному, кстати говоря, направлению", - подчеркнул Путин.

Российский лидер при этом назвал важным для понимания нынешних мировых проблем вопрос о том, кто получил основную выгоду от роста глобальной экономики. "Безусловно, во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары. Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан", - заметил Путин.

По его словам, в развитых странах проблемы расслоения "оказались еще более глубокими". Так, по оценкам Всемирного банка, в 2000 году в США проживали 3,6 млн человек с уровнем дохода менее $5,5 в сутки, а в 2016 - уже 5,6 млн человек, привел данные президент, добавив, что в развитых экономиках Европы наблюдается такая же тенденция. Однако в течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских компаний, подчеркнул российский лидер.