Дума одобрила введение штрафов за нарушения при защите критической IT-инфраструктуры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а также за несвоевременное предоставление сведений органам, отвечающим за ликвидацию компьютерных атак.

Согласно изменениям, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях, нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности в рамках действующих законов и регламентов повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение "порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак", согласно тексту законопроекта, будет грозить должностным лицам штрафом в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Также за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, предусмотрены штрафы для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы не были предоставлены или же несвоевременно, с нарушением сроков, поступили данные, предусмотренные законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если уполномоченный орган исполнительной власти не будет уведомлен (уведомлен с опозданием) о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости, то штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей - для юридических лиц. Согласно пояснительной записке, "размеры предлагаемых штрафов учитывают размер средней заработной платы руководителей структурных подразделений по обеспечению информационной безопасности".