Ленобласть обратится к кабмину с просьбой выделить средства на строительство метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют обратиться в правительство России с просьбой выделить средства на строительство метрополитена на территории региона. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

"Хочу сказать о нашем обращении на имя заместителя председателя правительства РФ по поводу строительства метро в деревне Новосаратовка. Данное письмо проходит согласование в правительстве Ленинградской области, и надеюсь, [губернатор] Александр Юрьевич [Дрозденко] подпишет его в ближайшие дни. Мы просим правительство помочь Петербургу построить метро не до Кудрово, а до Новосаратовки, еще одну станцию, поскольку там активно развиваются промышленные территории, приходят инвесторы, есть уже работающие предприятия с большим количеством сотрудников", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Москвин добавил, что значительная часть указанных сотрудников живет в Петербурге. "И как раз пассажирские потоки были бы не только в одну сторону, в часы пик от Ленобласти в Петербург, а вечером обратно, как раз они были бы встречные, что разбавило бы пассажирский поток и позитивно повлияло на строительство жилых объектов в той части Ленобласти", - отметил он.

Чиновник также пояснил, что метрополитен принадлежит Петербургу, соответственно, вкладывать бюджетные деньги туда может только город, даже если метрополитен заходит на территорию Ленобласти.

Станция "Кудрово" станет второй точкой метрополитена Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области после "Девяткино". "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии, или четвертой линии, подземки. Она призвана решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тыс. человек. Большинство его жителей ежедневно ездят в Санкт-Петербург, однако ближайшая станция метро - "Улица Дыбенко" - расположена в 2 км от населенного пункта.