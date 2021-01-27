Производство корма из переработанного камыша для сельхозживотных запустят в Калмыкии

ЭЛИСТА, 27 января. /ТАСС/. Власти Калмыкии намерены возродить в республике существовавшее на территории региона в годы СССР производство кормов для сельскохозяйственных животных из переработанного камыша, инвестиции в проект превысят 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил директор Фонда развития Республики Калмыкия Андрей Сангаджи-Горяев.

"В Калмыкии планируется реализовать инвестпроект по переработке камыша в корм для сельхозживотных. Такое производство уже существовало на территории нашего региона в эпоху СССР, и власти республики рассчитывают возродить эту отрасль. Инвестиции в этот проект превысят 200 млн рублей, 80% средств будет направлено Фондом развития Республики Калмыкия, созданным в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона, остальные - предпринимателем", - сказал он.

Производство планируется открыть в селе Северное Лаганского района. Стоимость реализации первой очереди проекта составляет 112 млн рублей, второй - около 100 млн рублей. При этом проект позволит увеличить в муниципалитете налоговую базу, трудоустроить порядка 80 человек и привлечь в район молодых специалистов. Работая на полную мощность и имея хорошие каналы сбыта, согласно предварительным финансовым прогнозам, предприятие может генерировать ежегодно 20 млн рублей налоговых отчислений в бюджеты разного уровня, уточнил Сангаджи-Горяев.

"Власти региона рассчитывают, что организация производства по гранулированию камыша сгладит возможные природно-климатические риски для животноводов Калмыкии, увеличив доступности кормов с повышенной пищевой ценностью. Создание крупного производства зачастую способствует возникновению микропредприятий-сателлитов и вспомогательных производств и сервисов, что дает мультипликативный эффект для территории. Задача Фонда, поставленная главой региона Бату Хасиковым, - обеспечить комплексное развитие Калмыкии", - отметил директор Фонда.

Калмыцкий предприниматель, который берется за проект, уже имеет опыт в области производства кормов в других регионах страны. Инициированные им лабораторные исследования показали, что по физико-химическому составу камыш немногим уступает зарубежной травосмеси, и, подключив к проекту специалистов Калмыцкого государственного университета, есть возможность создать оптимальный рацион для сельхозживотных на базе гранулированного камыша, добавил собеседник агентства.

В июле в Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. От высокой температуры и суховеев летом выгорели более 2,8 млн га пастбищ, в результате чего аграрии, занятые в традиционной для региона отрасли - животноводстве, понесли серьезные убытки. По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина региону из федерального бюджета на компенсации пострадавшим из-за засухи животноводам на закупку сельхозкормов было направлено 562 млн рублей, вместе со средствами, перераспределенными с других направлений господдержки сельского хозяйства, сумма составила 612,5 млн рублей. Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство.