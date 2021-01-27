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Госдума одобрила в I чтении уточнение порядка банковского сопровождения гособоронзаказа

Принятие законопроекта предотвратит расширение круга лиц, допущенных к информации о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю госконтрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их специфической деятельности. Документ инициирован правительством РФ.

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, органами федеральной службы безопасности и госкорпорацией "Росатом". Так, согласно нормам закона об оборонном заказе, эти лица освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке и, следовательно, на них не распространяется банковское сопровождение.

При этом действующее законодательство не устанавливает для органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и Росатома режим расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу. В то же время, согласно другим нормам закона, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение. Наряду с этим принятие законопроекта предотвратит расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения, говорится в пояснительной записке.

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