В Росавиации заявили, что точных сроков завершения сертификации Boeing 737 MAX в РФ нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Точных сроков завершения сертификации самолета Boeing 737 MAX в России пока нет, сообщили журналистам в Росавиации на фоне новостей о том, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) одобрило возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX.

"Процесс сертификации Boeing 737 MAX ведется Росавиацией совместно с Авиарегистром России в плановом порядке. Точные сроки завершения в настоящее время указывать преждевременно,- говорится в сообщении Росавиации. - Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введённых ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом".

Ранее EASA объявило, что Boeing 737 MAX после модификации готов вернуться в эксплуатацию в Евросоюзе.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После того эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих лайнеров был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу MCAS.

В октябре 2020 года EASA признало Boeing 737 MAX достаточно безопасным.