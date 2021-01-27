Сохранение монополии "Газпрома" назвали условием развития экспорта газа из России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сохранение исключительного права "Газпром" на экспорт является одним из условий дальнейшего развития поставок газа из России, следует из проекта генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В целом, развитие экспорта газа из Российской Федерации связано со следующими решениями: сохранением исключительного права ПАО "Газпром" на экспорт из Российской Федерации природного газа в газообразном состоянии (как на западном, так и на восточном направлениях)", - говорится в документе.

В генсхеме прописано намерение России продолжить поставки газа европейским странам по уже заключенным контрактам, а также с учетом возможных переговоров по их продлению и адаптации к меняющимся рыночным условиям. Доля России на газовом рынке Европы будет сохраняться на уровне 33% от объема потребления в регионе.

Документ также предполагает завершение строительства нового экспортного магистрального газопровода "Северный поток - 2" и реализацию проектов по строительству газопроводов для поставок газа в Китай: участка "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского месторождения, газопровода "Сила Сибири - 2" и газопровода-отвода от "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай.

Важной частью стратегии также является реализация проектов производства и поставок СПГ: "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-1", "Обского СПГ", "Дальневосточного СПГ", завода по производству СПГ в селе Аян Хабаровского края, комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской области, развитие среднетоннажного производства СПГ.