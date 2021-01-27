Почти 80 представителей мирового бизнеса участвуют в онлайн-встрече с Путиным

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Почти 80 руководителей крупных и крупнейших компаний мира принимают участие в онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие проходит в закрытом режиме в рамках "давосской недели". Ранее глава государства уже выступил на этом мероприятии, обозначив свое видение основных мировых проблем и пути их решения.

Среди участников встречи с российским лидером - руководство европейских компаний, в том числе российских и украинских, бизнес-структур США, а также ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Индии, Канады, Сингапура, Кувейта, Пакистана и Китая.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этой встрече бизнесмены смогут задать свои вопросы российскому лидеру и получить на них ответы. "Повестка дня - свободная", - заметил представитель Кремля.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики состоится в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая, а на январь было запланировано в онлайн-формате провести традиционную "давосскую неделю". Всего в рамках стартовавшего в понедельник пятидневного мероприятия должно состояться выступление около двух десятков лидеров государств.