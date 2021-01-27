ЦБ оценивает фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу во II квартале в $11,2 млрд

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу во II квартале 2021 года оцениваются в $11,2 млрд, следует из материалов Банка России.

"Согласно данным макроэкономической статистики, в I и II кварталах 2021 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $13 млрд и $11,8 млрд соответственно. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в I квартале 2021 года могут составить $11,8 млрд (выше на 3%, чем в I квартале 2020 года) и во II квартале 2021 года - $11,2 млрд (на 15% ниже II квартала годом ранее)", - сообщает ЦБ.

Отмечается, что несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в мае связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций крупной нефинансовой организацией, обладающей, по оценкам ЦБ, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств.

Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2021 году составляет: 31% - в январе, 1% - в феврале, 1% - в марте, 10% - в апреле, 1% - в мае и 26% - в июне.