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Бюджеты РФ в 2021-2035 годах могут получить от газовой отрасли до 54,3 трлн рублей дохода

При этом при пессимистичном сценарии суммарный доход от газовой отрасли в бюджеты РФ может составить 37,1 трлн рублей, говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Суммарный доход бюджетов РФ всех уровней от газовой отрасли с 2021 года по 2035 год составит от 37,1 трлн рублей до 54,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

Проект документа предусматривает три сценария развития. При низком (пессимистичном) сценарии суммарный доход от газовой отрасли в бюджеты РФ до 2035 года может составить 37,1 трлн рублей, при среднем (базовом) - 43,8 трлн рублей, при высоком (оптимистичном) - 54,3 трлн рублей.

"Общая структура источников поступлений в бюджеты Российской Федерации всех уровней следующая: НДПИ (38-39%), вывозная таможенная пошлина (26-27%), налог на прибыль (9-14%), налог на имущество (6-7%), НДС (8-11%), акцизы (4-5%) и прочие налоги и сборы (3%)", - говорится в проекте газовой стратегии.

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