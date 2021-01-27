Boeing в 2020 году из-за пандемии понесла убытки почти на $12 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing по итогам 2020 года зафиксировала убытки в размере $11,9 млрд из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность компании.

В четвертом квартале чистые убытки Boeing составили $8,4 млрд, а выручка - $15,3 млрд. По итогам всего 2020 года выручка компании достигла почти $58,2 млрд, авиастроитель потерял $11,9 млрд.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун отметил, что в течение года имели место "серьезные социальные потрясения", которые сдерживали развитие отрасли. "Тяжелые последствия пандемии для пассажирских перевозок в сочетании с приостановкой эксплуатации Boeing 737 MAX сказались на наших результатах", - подчеркнул Кэлхун.

В заявлении отмечается, что компания намерена начать поставки своих новых широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X "в конце 2023 года". Первый испытательный полет лайнера этого типа состоялся в январе 2020 года над штатом Вашингтон.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В ноябре 2020 года Федеральное авиационное управление США уточнило, при каких условиях можно вновь осуществлять полеты Boeing 737 MAX. В декабре эксплуатация этих лайнеров в США была возобновлена.