Минфин пока не видит предпосылок для закупки алмазов у "Алросы" в Гохран

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство финансов пока не видит предпосылок для закупки алмазов у "Алросы" в Гохран в качестве меры поддержки компании и будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам курирующий отрасль замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока рынок очень хороший, мы не видим никаких предпосылок на данном этапе, но будем дальше мониторить, потому что непонятно: это всплеск или просто результат какого-то отложенного спроса, а потом рынок снова пойдет вниз, либо это выход на новый порядок. Будем наблюдать пока, я думаю, что будем докладывать президенту ближе к концу квартала. Пока, конечно, мы видим, что результаты [компании] хорошие", - сказал он.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал в конце 2020 года, что в связи со снижением продаж "Алросы" из-за пандемии нового коронавируса бюджет республики по итогам 2020 года может недополучить 10-20 млрд рублей. По словам Николаева, "Алросе" нужна поддержка в условиях спада на мировом алмазном рынке и тяжелой ситуации в мировой экономике в целом на фоне пандемии. Возможность продажи алмазов в Гохран обсуждается в параметрах, озвученных еще в 2019 году, то есть в объеме $0,5-1 млрд, говорил Николаев ТАСС.

Правительство при этом увеличило выплаты на закупку драгоценных камней и драгоценных металлов в Гохран до 39,82 млрд рублей в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы. В 2020 году лимит на такие закупки составляет 10,5 млрд рублей.

При этом глава компании Сергей Иванов сообщал в ноябре, что "Алроса" может воспользоваться возможностью продаж алмазов в Гохран в 2021 году в случае ухудшения рыночной ситуации.