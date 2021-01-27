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Минфин пока не видит необходимости повышения страховых возмещений по вкладам

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что считает адекватным нынешний размер страхования вкладов, установленный на уровне 1,4 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минфин пока не видит необходимости в повышении страхового покрытия вкладов граждан. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я пока не вижу такой необходимости. Было принято решение повысить страховое возмещение по целому ряду ситуаций жизненных и мы считаем, что мы все социальные потребности закрыли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения страхового покрытия.

Замминистра добавил, что ведомство мониторит ситуацию совместно с Агентством страхования вкладов (АСВ). "Пока кроме того, что было сделано в середине прошлого года, особой необходимости не вижу", - отметил Моисеев, добавив, что считает адекватным нынешний размер страхования вкладов, установленный на уровне 1,4 млн рублей.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, а также увеличении размера страхового возмещения по вкладам физлиц в ряде случаев. В частности, если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей.

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